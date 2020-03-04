Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

04.03.2020 23:47 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

, ile telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib ve mülteci meselesi ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İdlib ve mülteciler meselesi ele alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler