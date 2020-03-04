Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

04.03.2020 23:47 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:47

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib ve mülteci meselesi ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İdlib ve mülteciler meselesi ele alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA