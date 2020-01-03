Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

03.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

, Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Macron'un talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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