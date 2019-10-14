Cumhurbaşkanı erdoğan, fransa cumhurbaşkanı macron ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron'a Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatttığı belirterek, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret etmiş, harekatın bölgesel ve küresel barış ve istikrara sunacağı katkılara değinmiştir" ifadelerine yer verildi.