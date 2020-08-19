Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul etti.
19.08.2020 20:02 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Büyükelçi Herve Magro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Magro'nun eşi ve beraberindeki elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
(İHA)
Kaynak: İHA