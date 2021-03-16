Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ford Otosan'ın yatırımına ilişkin, "Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk otomotiv sanayi için tarihi önemdeki tören vesilesiyle katılımcıları ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ford Otosan ile Ford Avrupa arasında yapılacak satın alma sözleşmesinin imza törenine şahitlik edeceklerini ifade eden Erdoğan, böylece Türkiye'yi küresel rekabette ileriye taşıma, teknoloji ve üretim üstüne dönüştürme yolunda önemli bir adım daha atmış olacaklarını söyledi.

Erdoğan, Ford Otosan'ın Aralık 2020'de 2 milyar avroluk yatırım planını kamuoyu ile paylaştığını anımsattı.

"Üretim kapasitesi 650 bine yükselecek"

Bu stratejik yatırım planını, proje bazlı devlet yardımı kapsamına alarak, kendilerine gereken her türlü desteği verdiklerini ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu topraklarda üretim yapan, istihdam sağlayan, ülkemizin gücüne ve potansiyeline inanan tüm yatırımcılara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bugünkü imza töreni, devletimizin yatırımlarla ilgili kuşatıcı ve destekleyici tavrının en güzel örneğidir. Ford Otosan halihazırda Türkiye'deki otomotiv üretiminin ve ihracatının yüzde 25'ini gerçekleştirerek 12 bin 500 insanımıza istihdam sağlıyor. Yüzde 70'i bulan yerlilik oran, yüzde 90'a varan ihracat oranı ile firmamız, ülkemizin kalkınmasında çok kritik rol oynuyor. Türkiye otomotiv sanayinin elektrikli ve bağlantılı araçlarla dönüşmesini sağlayacak bu yatırımla Ford Otosan araştırma-geliştirme, ihracat üretim ve katma değer etkisi 10 yıla yayılacak büyük bir vizyon ortaya koymaktadır. Proje tamamlandığında Ford Otosan'ın 440 bin olan üretim kapasitesi 650 bine yükselecek, Kocaeli'nde üretilip Avrupa'ya ihraç edilen ticari araçlarla Türkiye'nin liderliği daha da perçinlenecektir."

Erdoğan, projenin devreye alınmasıyla Ford dışında Volkswagen firması için de 1 tonluk ticari araç üretimi yapılacağını dile getirdi.

Kurulacak tesiste, sadece dizel ve benzinli araçlar değil, kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli araçlar ile batarya üretiminin de olacağını, bu şekilde 130 bin adetlik bir batarya kapasitesinin de ülkeye kazandırılacağını anlatan Erdoğan, "Yatırım sayesinde geleceğin otomotiv sanayisinde, elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yatırımla bölgede ilave 3 bin kişilik doğrudan istihdam oluşacağını, Ford Otosan'ın toplam istihdam sayısının böylece 15 bini aşacağını belirtti.

"Ford Otosan ihracatını 13 milyar dolara çıkartacak"

Bu yatırımın yan sanayiye ciddi katkılar yapmasını, burada ilave 15 bin kişilik dolaylı istihdam gerçekleştirilmesini beklediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ford Otosan yeni yatırımlarıyla ihracatını yıllık 5,9 milyar dolardan 13 milyar dolara çıkartacak. Şu an aramızda bulunan Ford Avrupa Başkanı Sayın Stuart Rowley, bu tesiste üretilecek araçları, Avrupa pazarında satmak üzere bizlere alım tarihi veriyor. Sahip olduğu ihracat kapasitesiyle bu yatırım, cari dengemize de çok ciddi katkı sağlayacaktır. Yatırımın aynı zamanda Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda tasarım geliştirme ve yazılım gibi alanlarda ciddi kabiliyetler de kazandıracağına inanıyorum. Otomotiv sektörünün geleceğine Türkiye'de yatırım yapan Ford Otosan'ı şahsım, milletim adına yürekten tebrik ediyorum."

Erdoğan, Türkiye'de yatırım yapan yerli ve uluslararası şirketlere her gün yenilerinin eklenmesinin gerisinde son 18 yılda uyguladıkları girişimci dostu politikaların bulunduğunu aktardı.

Hayata geçirdikleri reformlarla yatırımcılar arasındaki yerli-yabancı ayrımını ortadan kaldırarak, herkes için cazip bir yatırım iklimi oluşturduklarına dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özel sektörü kalkınma çabalarımızın lokomotif haline getirmek için firmalarımıza gereken her türlü teşviki sağladık. Yurt dışı seyahatlerimizde düzenlediğimiz iş forumlarında girişimcilerimizi buluşturarak, yeni ortaklıkların, iş birliklerinin kurulmasına vesile olduk. Hiçbir ayrım yapmadan, sınırlarımız içinde ve dışında firmalarımızın meseleleriyle bizzat ilgilendik, sorunlarının çözülmesi için çaba harcadık. Hamdolsun bu emeklerimizin meyvesini de savunma sanayiinden ihracata, müteahhitlik hizmetlerinden turizme kadar her alanda fazlasıyla topladık. Çok değil daha 15 yıl öncesine kadar son derece sınırlı ticaretimizin olduğu ülkelerde hamdolsun bugün Türk malı ürünler kullanılıyor. Savunma sanayi ürünlerimize yönelik rağbet giderek artıyor. Her ne kadar geçen yıl salgından dolayı düşmüş olsa da turist sayımız her sene rekor kırıyor. İhracatımızın hem miktarı hem kalitesi hem de ihraç ettiğimiz ülke sayısı günden güne yükseliyor. Ülkemiz, güçlü sanayi altyapısı, teknolojik yetkinlikleri, nitelikli iş gücü, tedarik zincirlerindeki avantajlı konumu ve kapsamlı teşvik sistemiyle dünyanın her yerinden yatırımları cezbediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz 18 yılda 79 binin üzerinde yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendiğini, bu belgelerden 136'sının motorlu kara taşıtları imalatı sektöründe faaliyet gösteren yerli ve uluslararası firmalarla ilgili olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Kovid-19 salgınında birçok ülkenin ekonomik bakımdan daralma yaşarken, Türk ekonomisinin toparlanma sürecini başarıyla yürüttüğünü bildirdi.

Türkiye aleyhine yapılan onca propagandaya rağmen 2020 yılını yüzde 1,8'lik bir büyüme oranıyla kapattıklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu oranla Çin'in ardından G20 içerisinde en yüksek büyüme kaydeden ülke olduk. Ekonomideki bu başarının kahramanlarının en başında imalat sanayimiz geliyor. İmalat sektörümüz, geçen yılın dördüncü çeyreğinde kaydettiği yüzde 10,5'luk büyümeyle gayri safi yurt içi hasılaya en çok katkı sağlayan sektör oldu. Yine bu dönemde G20'de sanayi üretimi en çok artan devletler arasında yer aldık. Sanayi sektörümüz, salgın şartlarında 337 bin ilave istihdam oluşturarak başarısını daha da perçinledi. Bu süreçte, otomotiv sektörümüz de 25 milyar doların üzerinde ihracat yaparak, dış ticaretimizdeki lider konumunu sürdürdü. Geçen yıl 5 kıtada 180 ülkeye 900 binin üzerinde taşıtın ihracını yaptık. Salgının sebep olduğu sıkıntılara rağmen 2020'de yakaladığımız bu ivme 2021 senesine güçlü bir başlangıç yapmamızı sağladı."

"Rekabet ortamı yeniden şekilleniyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak 2021 döneminde, Sanayi Üretim Endeksinin yıllık bazda yüzde 11,9, aylık bazda ise yüzde 1 artığını belirterek, benzer şekilde ihracatın da aynı dönemde yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 1,6 yükseldiğini aktararak, 2021 senesini salgınla mücadelenin zafere taşındığı ve orta vadede nitelikli büyüme dönemine girildiği bir yıl olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Coğrafi konumu, güçlü altyapısı, şoklara karşı kazandığı dirençle Türkiye'nin Kovid-19 sonrası yeniden şekillenecek küresel sistemde hak ettiği yeri muhakkak alacağına inandığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Teknolojide yaşanan hızlı değişimle birlikte rekabet ortamı da yeniden şekilleniyor. Yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri, nanoteknoloji, biyoteknoloji, robotik gibi alanlarda kaydedilen ilerlemeler, üretimi, tüketimi, sosyal dokuyu ve politikaları süratle dönüştürüyor. Yakın bir gelecekte akıllı otonom araç teknolojilerini de hayatımızda yaygın şekilde kullanmaya başlayacağız. Bu değişim süreci, 10 yıllardır kendi yerli otomobilini üretme hayali kuran ülkemiz için pek çok fırsatı ve tehdidi birlikte barındırıyor. Geleneksel motorlu araç teknolojilerinin baskın olduğu dönemlerde, yeni bir marka ile sektöre girmek zorken, artık şartlar eşitlenmiş durumdadır. Bu durum, mevcut otomotiv üreticilerini de geleceğin teknolojilerini içeren yeni yatırımlara zorlamaktadır."

"Bilim insanlarını Türkiye'ye davet ediyorum"

Ford Otosan'ın Kocaeli'ndeki yatırımının bu dönüşümün en güzel örneklerinden birini teşkil ettiğini belirten Erdoğan, "Biz de bir taraftan bu yatırımları teşvik ederken, diğer taraftan da yerli markamızı geliştirerek ülkemizde rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin önüne serilen tarihi fırsat penceresini kaçırmamak amacıyla başlattıkları "Türkiye'nin otomobili" projesinin tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah ilk seri üretim araçları 2022 yılı sonunda banttan indirmeyi arzu ediyoruz. Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz. Bunun yanında, ağırlık verdiğimiz bir diğer alan da batarya, modül, paket ve hücre yatırımlarıdır. Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız. Yatırımların yanı sıra bilim insanlarımızın Türkiye'deki faaliyetlerine de çok büyük önem veriyoruz. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile tersine beyin göçünü destekliyoruz. Buradan bir kez daha yerli veya yabancı bilim insanlarını araştırmalarına Türkiye'de devam etmeye, açtığımız çağrılara başvurmaya, ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyorum."

Ford Otosan'ı aldığı bu stratejik yatırım kararı dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Türkiye'yi küresel rekabette bir üst lige taşıyacak bu yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley ile Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, satın alma sözleşmesi imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üretilecek elektrikli aracın maketi hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katılımcılar, Ford Otosan çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş