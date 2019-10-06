Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fitnenin egemen olduğu yerden ne hayır ne bereket çıkar"

06.10.2019 14:40

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Salondaki katılımcılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı. (1)

Erdoğan: "(AK Parti kampı) Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar."

Kaynak: AA