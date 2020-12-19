Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan fırına uğradı (1)
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan fırına uğradı (1)

19.12.2020 12:40 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:48
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan fırına uğradı (1)

Son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da fırına uğradı.

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da fırına uğradı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, yol üstünde bir fırına uğrayarak alışveriş yaptı. Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla da sohbet etti.

Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katılacak.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan fırına uğradı (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan fırına uğradı (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan fırına uğradı (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan fırına uğradı (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan fırına uğradı (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan fırına uğradı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 12:48:02. #1.14#
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