26.08.2019 14:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın doğusundaki meseleyi hal yoluna koyuyoruz. Oyalanmaya çalışılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır, kendi planlarımızı hayata geçiririz"

"Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir"

"Fırat'ın doğusundaki meseleyi hal yoluna koyuyoruz. Bu hususta da önceliğimiz diplomasidir. İsteğimiz dışında bir yola zorlanırsak, oyalanmaya çalışılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır, kendi planlarımızı hayata geçiririz"

"Çok yakında kara birliklerimizin bölgeye girmesini bekliyoruz"

Kaynak: İHA