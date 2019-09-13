13.09.2019 14:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğusunda Amerika ile) Şu anda karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar. Burada terör örgütü PYD/YPG bunlara karşı Amerika'nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır var mı? Şu anda istediğimiz tavır yok."

Kaynak: AA