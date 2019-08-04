Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ve Amerika ile de paylaştık."

BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nde konuştu

Kaynak: İHA