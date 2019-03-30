Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın Doğusuna Çekidüzen Vermezlerse Gereken Dersi Vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusunda eğer çekidüzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz. Bütün hazırlıklar tamam" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultangazi mitinginde vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumdaki bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık. Kendileri niyetlerini ifade etmekten çekinmiyor" ifadelerini kullandı.

"Nasıl Gabar'dakileri gömdüysek, Cudi'dekileri gömdüysek, Tendürek'tekileri gömdüysek, sizleri de gömeriz"

HDP Milletvekili Sezai Temelli ve HDP'lilerin yaptığı açıklamaları mitinge katılanlara dev ekranlardan izlettiren Erdoğan, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Karadenizimiz var, Akdenizimiz var, Egemiz var, Marmaramız var ama Kürdistan diye bir bölge yok. Bay Sezai sen Kürdistan'da mı yaşamak istiyorsun. Irak kuzeyinde Kürdistan var. Terör sevicilerini de al yanına oraya gidin. Bu toprakları size böldürtmeyiz. Nasıl Gabar'dakileri gömdüysek, Cudi'dekileri gömdüysek, Tendürek'tekileri gömdüysek, sizleri de gömeriz. Buna müsaade etmeyiz" diye konuştu.

"Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Topunuz gelin"

HDP Milletvekili Temelli'yi sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşim oylarını soyadı İmamoğlu olan birisine vereceklermiş. Sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin iradesine ipotek koydun. Bu Sezai'nin kendisi Kürt değil. Sultangazi yarın bu sandıkları öyle bir patlatsın ki benim Sultangazi'deki Kürt kardeşlerim de buna iyi bir ders versin. Güneydoğuya bizim götürdüğümüz hizmetten başkasını bu terbiyesizler götürdü mü? Bunlar çukur kazdılar. Kendilerine giden parayı Kandil'e yönlendirdiler. Ne diyorlar '1 Temmuz'a kadar terörle mücadele kanunu kaldırmazsanız savaş kapıdadır' Neredesiniz niye gelmediniz? Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Topunuz gelin" şeklinde konuştu.

"Fırat'ın doğusunda eğer çekidüzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz"

Seçim sonrasında Suriye'de düzenlenecek olası bir operasyonun sinyallerini de veren Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde bunlara dersi verdik. Afrin'de verdik. Şimdi de Fırat'ın doğusunda eğer çekidüzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz. Bütün hazırlıklar tamam, durmak yok yola devam" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütlerinin ülke yönetiminden rahatsız olduğunu vurgulayarak, "Karşımızdaki ittifak niye rahatsız? Bunların Türkiye'nin büyümesi güçlenmesi derdi yok. Tek derdi Tayyip Erdoğan gitsin. Gitsin de milletimize ne teklif ediyorsunuz. Ülkeyi kendi partisini bile yönetemeyen Kılıçdaroğlu'na mı teslim edeceksin? Ülkeyi emirleri Kandil'den alan eş başkanlara mı teslim edeceksiniz. Madem yerine talip değilsiniz Tayyip Erdoğan'ı gönderip ne yapacaksınız? Ne yapacakları belli. Türkiye'yi yeniden bizden önceki kaos, yoksulluk, yolsuzluk, çöp, çukur dönemine götürecekler. Biz buna müsaade etmeyeceğiz" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA