Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğundaki adımlar) Bizi taciz eden, bölgemizde sıkıntı veren bu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğundaki adımlar) Bizi taciz eden, bölgemizde sıkıntı veren bu terör örgütlerinden, buraları arındırmış olacağız, temizlemiş olacağız. İnancımız budur.
21.09.2019 13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fırat'ın doğundaki adımlar) Bizi taciz eden, bölgemizde sıkıntı veren bu terör örgütlerinden, buraları arındırmış olacağız, temizlemiş olacağız. İnancımız budur."
Kaynak: AA