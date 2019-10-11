Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek hem sınırlarımızın güvenliğini temin edeceğiz, hem de ülkemizde Suriyelilerin kendi evlerine huzuru kalple geri dönmelerini sağlayacağız"

11.10.2019 20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek hem sınırlarımızın güvenliğini temin edeceğiz, hem de ülkemizde Suriyelilerin kendi evlerine huzuru kalple geri dönmelerini sağlayacağız"

Kaynak: AA
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