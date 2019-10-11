11.10.2019 20:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek hem sınırlarımızın güvenliğini temin edeceğiz, hem de ülkemizde Suriyelilerin kendi evlerine huzuru kalple geri dönmelerini sağlayacağız"

Kaynak: AA