- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisini kabul etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'yi kabul etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Büyükelçi Maki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Maki'nin bazı elçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.