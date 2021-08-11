Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı: Giresun fındığı 27 liradan alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında fındık fiyatlarına ilişkin de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır" dedi. Erdoğan, TMO'nun fındık alımlarıyla ilgili de fiyat verdi. Buna göre TMO'nun alımları nihai olarak kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşecek.