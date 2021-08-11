Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı: Giresun fındığı 27 liradan alınacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı: Giresun fındığı 27 liradan alınacak

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında fındık fiyatlarına ilişkin de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır" dedi. Erdoğan, TMO'nun fındık alımlarıyla ilgili de fiyat verdi. Buna göre TMO'nun alımları nihai olarak kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özellikle Karadeniz bölgesindeki üreticiler tarafından merakla beklenen fındık alım fiyatlarına ilişkin de bilgilendirmede bulundu.

Erdoğan, Giresun fındığını ve Levant kalite fındığın fiyatlarını vererek, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır" dedi.

"TMO ALIMLARI 29,5 LİRA 30 LİRA ARASINDA"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım fiyatının 29,5 ile 30 lira arasında gerçekleşeceğini de kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

Buğdayda bakliyata çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Ayrıca kuraklık, sel yangın gibi felaketlerde zarar görev çiftçilerimizin zararlarını telafi ediyoruz. Fındık, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayla birlikte önemli bir geçim kaynağı. TMO 2021 yılı fındık alım fiyatları; kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor"

2020 FINDIK FİYATLARI NE KADARDI?

Giresun kalite Kabuklu Fındık; 22,5 TL/kg,

Levant kalite Kabuklu Fındık ; 22,0 TL/kg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı: Giresun fındığı 27 liradan alınacak
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı: Giresun fındığı 27 liradan alınacak - Haberler Ekonomi
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