Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finansal kriz yönetimlerinde birikim ve tecrübe sahibi bir ülke olarak dünyanın içinden geçtiği kritik dönemin açtığı...
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finansal kriz yönetimlerinde birikim ve tecrübe sahibi bir ülke olarak dünyanın içinden geçtiği kritik dönemin açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finansal kriz yönetimlerinde birikim ve tecrübe sahibi bir ülke olarak dünyanın içinden geçtiği kritik dönemin açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız"
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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