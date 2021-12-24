Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finans kısmındaki dengeyi kısa sürede oturttuğumuzda önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte ülkemizin bambaşka bir ekonomik iklime... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finans kısmındaki dengeyi kısa sürede oturttuğumuzda önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte ülkemizin bambaşka bir ekonomik iklime...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finans kısmındaki dengeyi kısa sürede oturttuğumuzda önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte ülkemizin bambaşka bir ekonomik iklime girdiğine şahitlik edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finans kısmındaki dengeyi kısa sürede oturttuğumuzda önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte ülkemizin bambaşka bir ekonomik iklime girdiğine şahitlik edeceğiz."

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısında konuştu: (1)

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısında konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısında konuştu: (2)

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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