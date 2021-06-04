Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Filyos Limanı) 2023 hedeflerimiz arasında yer alan, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin önemli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Filyos Limanı) 2023 hedeflerimiz arasında yer alan, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin önemli altyapılarından biridir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Filyos Limanı) 2023 hedeflerimiz arasında yer alan, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin önemli altyapılarından biridir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık