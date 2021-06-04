Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Filyos Limanı) 2023 hedeflerimiz arasında yer alan, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin önemli...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Filyos Limanı) 2023 hedeflerimiz arasında yer alan, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin önemli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Filyos Limanı) 2023 hedeflerimiz arasında yer alan, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin önemli...
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Filyos Limanı) 2023 hedeflerimiz arasında yer alan, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin önemli altyapılarından biridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Filyos Limanı) 2023 hedeflerimiz arasında yer alan, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin önemli altyapılarından biridir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Filyos Limanı) 2023 hedeflerimiz arasında yer alan, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin önemli... - Haberler
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