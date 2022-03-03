Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Filmi geriye sardırıp 'yeniden eskiye dönelim' diyorlar" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Filmi geriye sardırıp 'yeniden eskiye dönelim' diyorlar"

AA - Güncel
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AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

ANKARA (AA) - Ak Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İktidar yolunu, milli irade yerine proje ittifaklarda arayanlar, karanlık senaryolara gönüllü figüranlık yapıyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, tıpkı eserlerimiz, bölgesel/küresel söz sahipliğimiz gibi demokratik yönetim sistemimizle ilgili kazanımların heba edilmesine müsaade etmeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filmi geriye sardırıp 'yeniden eskiye dönelim' diyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filmi geriye sardırıp 'yeniden eskiye dönelim' diyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filmi geriye sardırıp 'yeniden eskiye dönelim' diyorlar

AA - Güncel

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Ankara, Güncel, Haberler

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