Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Halkına Uluslararası Barış Gücü Gönderme Dahil Bir Koruma...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da gerçekleşen Kudüs başlıklı olağanüstü toplantısının kapanışında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ı da isim vererek eleştirerek, "şimdiki cumhuriyetçi maalesef işgalden yana oynuyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının "hukuksuz ve provokatif" olarak tanımlayarak, "Biz bu girişimi asla kabul etmedik, etmiyoruz. Terörist yerleşimci grupların kutsallarımıza yönelik saygısızlıkları karşısında artık sabrımızın sonuna geldik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan elçilik kararının "mesuliyeti bütünüyle birinci derecede Amerika'ya aittir." diyerek şöyle devam etti:

"Biz Filistin halkıyla dayanışma şuurumuzu hiçbir zaman sükuta erdirmeyeceğiz. Her gün gencecik evlatlarını İsrail terörüne kurban veren Filistin halkına uluslararası barış gücü gönderme dahil, bunun altını çiziyorum, uluslararası barış gücü gönderme dahil bir koruma sağlanması şarttır."

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki protestolar sırasında sınıra ilerleyen kalabalıkları üzerine ateş açmış, bu sırada en az 60 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Erdoğan'dan "boykot" çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında ABD Başkanı Trump'ı eleştirerek, "İsrail'in bu suçları ABD yönetiminin desteğiyle işlediği aşikardır." ifadesini kullandı.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Benim anlamadığım bir şey var. Trump cumhuriyetçidir değil mi? Önceki Bush? O da cumhuriyetçiydi. Fakat önceki Bush, özellikle de bana şu ifadeyi kullanmıştır; 'İki devletli çözüme ne diyorsunuz?'. 'Evet' diyoruz ve Colin Powell'e benim yanımda talimat verdi, 'bu işi bizzat sen takip edeceksin.' O gün bugündür bakın, o cumhuriyetçi böyle söyledi ama şimdiki cumhuriyetçi maalesef işgalden yana oynuyor. Cumhuriyetçilerin de kendi arasında demek ki bir sıkıntı var. Öyle de olsa böyle de olsa, biz doğru olanı yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve uluslararası toplumu, İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünleri boykot etmeye de çağırdı.