Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Direnişinin Simgesi Cuneydi'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs direnişinin sembol isimlerinden olan Filistinli Fevzi El Cuneydi'yi kabul etti.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından yaşanan protestolarda gözaltına alınan ve askerler tarafından götürülürken çekilen fotoğrafı ile dünya kamuoyuna oturan Fevzi El Cuneydi, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. - ANKARA