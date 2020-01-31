Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

31.01.2020 18:08 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü

, Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede, sözde 'yüzyılın anlaşması' olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuş ve Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etmiştir" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA
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