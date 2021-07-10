Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas'ın görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme başladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı bugün Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas arasında gerçekleşen ve Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmelerin değerlendirildiği, ayrıca Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas'ın görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı