Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
22.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Mahmud Abbas, büyük doğalgaz keşfinden dolayı tebriklerini ilettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi.

Görüşmede Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da büyük doğalgaz keşfinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, "Türkiye'nin başarısının Filistin'in başarısı olduğunu" ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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