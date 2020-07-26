Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
26.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 26.07.2020 18:20

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Mahmud Abbas, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk milletine tebriklerini ileterek, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'e desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Güncel
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Spor
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor Spor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı 3. Sayfa
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Inter'li Antonio Conte'den Messi transferi için ilginç sözler: Fantezi futbolda bile alamayız Spor
Inter'li Antonio Conte'den Messi transferi için ilginç sözler: Fantezi futbolda bile alamayız
Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı Spor
Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı
Evde çıkan yangında 5 aylık bebek hayatını kaybetti, 2 yaşındaki ablası yaralandı
Evde çıkan yangında 5 aylık bebek hayatını kaybetti, 2 yaşındaki ablası yaralandı
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Kasımpaşalı futbolcular, maç öncesi Başakşehirli oyuncuları alkışladı
Kasımpaşalı futbolcular, maç öncesi Başakşehirli oyuncuları alkışladı
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu
Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu
Öldürülen taksicinin cansız bedeni 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı
Öldürülen taksicinin cansız bedeni 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı
Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur
Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Yargıtay'dan emsal karar: Velayeti alan anne, çocuğun soyadını değiştiremeyecek
Yargıtay'dan emsal karar: Velayeti alan anne, çocuğun soyadını değiştiremeyecek
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi
İYİ Parti'nin 500 kişilik kongresinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
İYİ Parti'nin 500 kişilik kongresinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır
Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu
'Sarı kız' örümceği korkusu! Akrep, fare ve kertenkele yiyor
"Sarı kız" örümceği korkusu! Akrep, fare ve kertenkele yiyor
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Fatih Sultan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Sezen Aksu Ozan Güven Selçuk Yöntem
Spor Ali Koç İrfan Buz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 18:33:07. #1.14#
title