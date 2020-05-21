Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
21.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
Dün akşam gerçekleşen ve Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.
(İHA)
Kaynak: İHA