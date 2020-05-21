Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Dün akşam gerçekleşen ve Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA