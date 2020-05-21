CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ Gülseli KENARLI / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü.

Gülseli KENARLI/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü. Dün akşam gerçekleşen ve Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA