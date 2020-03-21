Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama, "İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam edeceğini ifade etmiştir" denildi.Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA