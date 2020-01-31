Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

31.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı , Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti.

Kaynak: AA
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