Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
31.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:04
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti.
Kaynak: AA