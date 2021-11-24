Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. İİT üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. İİT üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü...

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. İİT üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. İİT üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail'in Doğu Küdüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, müsadere, tahliye politikalarına dur...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in Doğu Küdüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, müsadere, tahliye politikalarına dur...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerle bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerle bir araya geldi Açıklaması

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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