Cumhurbaşkanı Erdoğan, fidan dikti
11 milyon fidan dikme etkinliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fidan dikmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç;
11 milyon fidan dikme etkinliği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fidan dikmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğine katıldı.
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, fidan dikti