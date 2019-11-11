Cumhurbaşkanı Erdoğan, fidan dikti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fidan dikti

11 milyon fidan dikme etkinliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fidan dikmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç;

11.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:44

11 milyon fidan dikme etkinliği

Cumhurbaşkanı 'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fidan dikmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, fidan dikti
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