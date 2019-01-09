Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fetö'yü Kamudan Büyük Ölçüde Hamdolsun Tasfiye Ettik. İş Dünyasındaki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'yü kamudan büyük ölçüde hamdolsun tasfiye ettik. İş dünyasındaki irtibatlarını, imkanlarını neredeyse yavaş yavaş sıfırlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'yü kamudan büyük ölçüde hamdolsun tasfiye ettik. İş dünyasındaki irtibatlarını, imkanlarını neredeyse yavaş yavaş sıfırlıyoruz. Belediyelerdeki son kalıntıları da inşallah 31 Mart itibarıyla milletimiz tarafından tasfiye edilmiş olacaktır."
Kaynak: AA