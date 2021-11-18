Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye karşı mücadelede Nijer'in yakın iş birliğini sürdüreceğine inandığını ifade etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer'in Türkiye'den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini artıracağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer'le ilişkilere büyük önem atfettiğini belirterek, FETÖ'ye karşı mücadelede Nijer'in yakın iş birliğini sürdüreceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Nijer ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Nijer'de salı günü gerçekleşen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Nijer'in terörle mücadele çabalarını desteklediğini belirtti.

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