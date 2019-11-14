Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ, Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ, Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ, Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör örgütüdür.

14.11.2019 00:29 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ, 'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör örgütüdür. Görüşmelerimizde, FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi ve beklentilerimizi bir kez daha vurguladık." - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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