Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün son ferdi etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün son ferdi etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecekCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin kendi içinden çıkan hainlerin ihanetlerini unutmadığını belirterek, "İşte bunun için diyoruz ki;

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin kendi içinden çıkan hainlerin ihanetlerini unutmadığını belirterek, "İşte bunun için diyoruz ki; ne olursa olsun FETÖ'nün son ferdi de etkisiz hale getirilene, cezasını çekene ülkenin ve milletin kazan defterinden düşürülene kadar mücadelemiz sürecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşındaki 15 Temmuz Müzesi'nin açılışı sonrası, 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programlarının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde bulunan törene geçti. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanlarının yanı sıra yargı üyeleri, çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı.

Erdoğan, kürsüye eşi Emine Erdoğan ile çıktı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'yla başlayan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye çıktığında Esat Kabaklı'nın söylediği 'Bil Oğlum' adlı şarkı dinletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasına, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler tarafından şehit edilen 251 şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi, yaralalanlara sağlık diledi.'TEYAKKUZ HALİNDE OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'"15 Temmuz şehitlerimize borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz" diyen Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni şehitlerin hatıralarını yaşatmak, gelecek nesillerin de ibret almalarını sağlamak için inşa ettiklerini söyledi. 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin özellikleri hakkında bilgi veren Erdoğan, "Rabbimden bir daha 15 Temmuz gibi imtihanlara maruz bırakmamasını diliyorum. Türkiye'nin benzer ihanetlere uğramaması için FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine, gizli açık fitne fesat odaklarına varlığımıza ve birliğimize kast eden tüm tehditlere karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz" dedi.'BU DÖNEMİN AMACI TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜRMEK'15 Temmuz'un ardından 27 gün süreyle 81 vilayettin tamamında 24 saat kesintisiz bir şekilde sürdürülen demokrasi nöbetlerine katılan vatandaşlara da teşekkür eden Erdoğan, "Bu nöbetten ülkemizin istiklaline ve istikbaline göz dikenlere 'topunuz birden gelin' diyerek meydan okuduğumuz bir başka destan olmuştur. İhanet nöbetini FETÖ'nün bırakıp PKK'nın devraldığı, onun bırakıp DEAŞ'ın devreye girdiği, onların yetmediği yerde başkalarının sahne aldığı bu dönemin amacı Türkiye'ye diz çöktürmek Türk milletini esir etmektir. Bu ihanet zincirinde her şeyi düşünen, her şeyi inceden inceye planlayanlar tek bir şeyi hesaba katmamışlardı. Bu büyük oyunu kuranlar Türk milletinin ülkesini ve devletini canı pahasına koruyacağını, en modern savaş araçlarının karşısında göğsünü siper ederek ezanına, bayrağına, Meclisi'ne, Cumhurbaşkanına sahip çıkacağını hesap etmemişlerdir" ifadellerini kullandı.'TÜRKİYE'NİN GEÇİLMEZ OLDUĞU BİR KEZ DAHA GÖRÜLDÜ'Türk milletinin tarih boyunca 'bitti' denilen yerden yeniden doğarak büyük atılımlar yaptığını kaydeden Erdoğan, "Hamdolsun 15 Temmuz gecesi aynı dirayeti, aynı kararlılığı, aynı azmi, aynı cesareti bir kez daha göstermiştir. Hem de öyle bir göstermiştir ki tüm dünyanın ağzı açık kalmıştır. O gece şehitler tepesini boş bırakmamak için sokaklara çıkan, yolları dolduran darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir kez daha görülmüştür" dedi.'YENİ İSTİKLAL MÜHÜRLERİ OLARAK GÖRÜYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi şehitlik makamına uğurlanan birçok şehit olduğunu vurgulayarak, "Tek bir damlası bile boşa akmayan bu kanların vatan topraklarına vurduğumuz yeni istiklal mühürleri olarak görüyoruz. İstiklal Marşımızda ne diyor; 'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' Allah şahittir milletim de emin olsun ki eğer o gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektik. Çünkü havalimanındaki on binler oraya şehadet için gelmişlerdi" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'şehitler ölmez' ifadesinin kendileri için kuru bir slogan olmadığını belirterek, "Uğruna her şeyimizi feda edebileceğimiz bir inanç akidesidir. Her şey gibi şehitlikte nasip işidir. 15 Temmuz gecesi bu şerefe nail olan kardeşlerimize gıpta ile bakıyoruz. Ne mutlu size, eşlerinize, annelerinize, babalarınıza, evlatlarınıza. Ne mutlu size ki sevgililer sevgilisine komşu oldunuz. Ne mutlu size ki geriden gelecek olanları cennette karşılayacaksınız" dedi.'SON BİR EŞİK VAR'Milletin desteğiyle önlerine çıkartılan engelleri birer birer aşarak, tuzakları birer birer bozarak hedeflerine doğru yürüdüklerini belirten Erdoğan, "Kritik yol ayrımlarının çoğunu geride bıraktık. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimize Cumhur İttifakı olarak o bütünleştirdiğimiz son bir eşik var. Onu da aştığımızda artık ülke ve millet olarak yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye'yi bu seviyeye getirdiğimizde şehitlerimize layık olabilmenin sevincine ve huzuruna inşallah kavuşmuş olacağız" ifadelerini kullandı.'MÜCADELEMİZ SÜRECEK'Türk milletinin gerektiğinde düşmanı affetmesini ve yeni ittifaklar kurmasını bildiğini söyleyen Erdoğan, "Ama bu milletin asla affetmeyeceği bir şey varsa o da kendi içinden çıkan hainlerin yaptığı ihanetlerdir. Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez, hainlerin arkasında duranları da affetmez. Güya kendi aklınca onları kullanarak siyasi çıkar devşirmeye kalkan mürebbesleri de affetmez. İşte bunun için diyoruz ki; ne olursa olsun FETÖ'nün son ferdi de etkisiz hale getirilene, cezasını çekene ülkenin ve milletin kazan defterinden düşürülene kadar mücadelemiz sürecektir" dedi.'KAN KUSAR KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİK DERİZ'Milletin geleceğini karartmaya kalkanın affı olmayacağını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Devleti karanlık mahfillerin emrine sunmak için çalışanın affı da olmaz, müsamahası da olmaz. Ülkenin geleceğini karartma pahasına kendine veya içinde yer aldığı gruba ikbal devşirme peşine düşenin affı da olmaz, müsamahası da olmaz. Gerekirse, kan kusar 'kızılcık şerbeti içtik' deriz ama ülkemizi ve milletimizi böyle bir ayıbın içine sokmayız. Dışarıda veya içerde hep FETÖ'cülerle PKK'lılarla veya diğer terör örgütleri ile ilgili hak, hukuk, adalet edebiyatı yapıyorsa bilin ki kafasının arkasında ülkemizi ve milletimizle ilgili karanlık bir amaç vardır. Bize bu şekilde nasihat çekenler var, o nasihati kendinize saklayın. Biz ne yaptığımızı ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz. Paraları yokmuş, paraları kalmamış, onların paraları stoktadır. Onların nerede ne olduğu bellidir." Açılışı yapılan müzenin hayırlı olmasını dileyen vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, "İnşallah pazartesi, salı Kıbrıs yolculuğumuz olacak Devlet Bey ile birlikte geniş bir ekip inşallah orada olacağız ve Kurban Bayramını Kuzey Kıbrıs'ta inşallah namazımızı da orada kılacak ve merasimleri orada katılacağız" diye konuştu.

Törene katılan vatandaşlara PTT tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla basılan üzerinde Türkiye Geçilmez yazılı pullar hediye edildi. Müze açılışı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan göz yaşlarını tutamadı. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz şehitlerinin ruhları için dua okudu.

Haber: Buğra OLAÇ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç