Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ ile mücadeleye tam destek vermek yerine süreci...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ ile mücadeleye tam destek vermek yerine süreci...

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grubunda konuştu.

12.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

TBMM Grup Toplantısı

ve AK Parti Genel Başkanı 'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grubunda konuştu. (9)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ ile mücadeleye tam destek vermek yerine süreci...
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