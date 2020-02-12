Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ ile mücadeleye tam destek vermek yerine süreci...
AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grubunda konuştu.
12.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:11
AK Parti TBMM Grup Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı
TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grubunda konuştu. (9)
Kaynak: AA