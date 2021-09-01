Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Yargıtay Yeni Hizmet Binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce darbeciler, sonra vesayetçiler, nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Yargıtay Yeni Hizmet Binası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce darbeciler, sonra vesayetçiler, nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı kararlarına getirilecek ilmi, hukuki, makul, mantıklı, yapıcı eleştiriler, yargıya engel değil tam tersine yargının gelişmesine destek olur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni adli yılda hem adalet teşkilatımızı hem milletimizi rahatlatacak yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni adli yılda hem adalet teşkilatımızı hem milletimizi rahatlatacak yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni adli yılda hem adalet teşkilatımızı hem milletimizi rahatlatacak yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önce darbeciler, sonra vesayetçiler, nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce darbeciler, sonra vesayetçiler, nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" - Haberler
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