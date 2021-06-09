Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün her iki ülke için tehdit oluşturduğu konusunda Kırgızistan ile hemfikiriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün her iki ülke için tehdit oluşturduğu konusunda Kırgızistan ile hemfikiriz. FETÖ'nün karanlık, kanlı, çirkin yüzünü son dönemde yaşananlar bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün her iki ülke için tehdit oluşturduğu konusunda Kırgızistan ile hemfikiriz. FETÖ'nün karanlık, kanlı, çirkin yüzünü son dönemde yaşananlar bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yeni sistemin getirdiği yeni imkanlarla Kırgızistan'ın hedeflerine daha hızlı yol açacağına ve yol alacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, ikili ilişkilerden ticarete, ekonomiden, turizme ve daha bir çok alanda yapılacak işbirliklerine ilişkin mesajlar verildi. Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30'uncu yılını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 yıl önce Kırgız Cumhuriyeti bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti. Bu yıl ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükselmesinin üzerinden 10 yıl geçtiğini bildiren Erdoğan, Kırgızistan ile bağların daha güçlendirilerek devam edeceğini söyledi.

Toplantıda FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleden bölgesel işbirliği konularına kadar birçok konunun ele alındığını ifade eden Erdoğan, "FETÖ'nün her iki ülke için tehdit oluşturduğu konusunda Kırgızistan ile hemfikiriz" dedi.

"İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üzerinden beraber geleceğiz"

FETÖ'nün karanlık, kanlı, çirkin yüzünü son dönemde yaşananların bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydeden Erdoğan, "İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üzerinden beraber geleceğiz. Siyasi istikrar yolunda attıkları her adımda Kırgız Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. 11 Nisan'da yapılan anayasa referandumu bir dönüm noktası oldu. Bu referandumla Kırgız halkı yönetim sistemi olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tercih etti. Yeni sistemin Kırgızistan ve halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni sistemin getirdiği yeni imkanlarla Kırgızistan'ın hedeflerin daha hızlı yol açacağına ve yol alacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"Bu sorunun iki kardeş ülke arasında barışçıl yollarla çözümünü temenni ediyoruz"

Türkiye'nin bu süreçte tecrübelerini paylaşmaya Kırgızistan'a her türlü desteği vereceğini bildiren Erdoğan, "Nisan ayı sonunda Kırgız Cumhuriyeti Tacikistan sınırında bazı müessif olaylar meydana geldi. İki kardeş ülke arasında yaşanan bu olay bizleri doğrusu derinden üzdü. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize bu vesile ile Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabrı cemil niyaz ediyorum. Her iki ülkenin de soğukkanlı yaklaşımlarıyla meselenin kısa sürede yatıştırılması en büyük tesellimiz olmuştur. Bu sorunun iki kardeş ülke arasında barışçıl yollarla çözümünü temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Bir milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için gayretlerimizi artıracağız"

Gerçekleştirilen görüşmelerde ticari ilişkilerin ayrıntılı bir şekilde gözden geçirildiğini kaydeden Erdoğan, Kırgızistan ile halen 507 milyon dolar düzeyindeki ticaret hacminde geçtiğimiz yıl salgına rağmen önemli bir düşüş yaşanmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak potansiyelimizin çok daha yüksek olduğu aşikardır. Bir milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için gayretlerimizi artıracağız" dedi.

Ulaştırma sağlık, madencilik, turizm, eğitim kültür, kalkınma yardımları gibi bir çok alanda işbirliklerinin nasıl derinleştirileceği konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydeden Erdoğan, Stratejik ortaklığın akdi zemininin imzalanan belgelerle güçlendirildiğini ifade etti.

"Elbirliği ile ilişkilerimizi her alanda çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum"

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5'inci Toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak bildiri ile bir sonraki konsey toplantısına kadar geçecek süreçte atılacak adımlara yönelik yol haritasının belirlenmiş olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Karşılıklı yatırımlarımızın geliştirilmesi konusunda değerli kardeşimle aynı hissiyatı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Elbirliği ile ilişkilerimizi her alanda çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Attığımız adımlarda inşallah Türkiye Kırgızistan arasındaki uçak seferlerini 28 frekans artırmak suretiyle bu gidiş gelişler çok daha farklı ve daha sıkı olacak. Türkiye'den Kırgızistan'a Kırgızistan'dan da Türkiye'ye gelişler dada artmış olacak. Bunun yanında özelikle Manas Üniversitesi ile alakalı ve bu alanda atılacak adımlarla ilgili ciddi manada bir dayanışma olması kararına vardık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov huzurunda bir çok konuda işbirliğini öngören mutabakat zaptları imzalanırken Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısına ilişkin ortak bildiri mutabakat zaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov arasında imzalandı.

İki ülke arasında "Bitki Koruma ve Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşması", "Telif ve Bağlantılı Haklar Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti'nin Bakanlar Kurulu Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması", "Kültür Merkezlerinin Kuruluşuna ve İşleyişine İlişkin Anlaşma", "Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Kültürfizik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Protokol", "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" ile "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildirisi" imza altına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı