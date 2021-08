Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Maarif Vakfı'na devredildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfı'na devredildiği bilgisini de sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Başbakan'a bu terör örgütüyle mücadelemize verdiği destek dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından konuk Başbakan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Etiyopya vatandaşları için taziyelerini iletti. Etiyopya ile diplomatik ilişkilerin 125'inci yılı olduğunu belirten Erdoğan, "Etiyopya ile dostluk ve dayanışma temelinde gelişen ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutları ile el aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi gözden geçirdik, 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik. Etiyopya'daki Türk yatırımlarının miktarı 2,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır" diye konuştu.

'ETİYOPYA İLE BİRLİKTE ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATIYORUZ'Etiyopya'da faaliyet gösteren şirketlerin yatırımlarının artmasını arzu ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Kendilerini bu yönde teşvik de ediyoruz. Etiyopya makamlarının da bu süreçte şirketlerimize gereken her türlü desteği vereceğine inanıyorum. İnsani ve kalkınma yardımları alanında Etiyopya ile birlikte önemli projelere imza atıyoruz. Etiyopya'da müşterek mazimizin ve dostluğumuzun nişanesi olan birçok ata yadigarı eser mevcuttur. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1910 yılındaki faaliyete geçirdiği Harar'daki başkonsolosluk binamız TİKA tarafından restore edildi. Binayı Türkiye Maarif Vakfı'nın idaresi altında geçtiğimiz mayıs ayında Harar Türk Kültür Merkezi olarak hizmete açtık" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü görüşmelerde bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirdiklerini söyleyerek, "Etiyopya hassas bir süreçten geçmektedir. Tigray bölgesindeki gelişmeleri ve son durumu ele aldık. Afrika'da stratejik konumu ve önemi haiz Etiyopya'nın barışı, huzuru ve bütünlüğü bizim için önemlidir mevcut sorunların itidal çerçevesinde çözüme kavuşturulmasına, bölgedeki huzur ve istikrar ortamının korunmasına büyük önem atfediyoruz. Burada durumun kötüleşmesi halinde yaşanan olumsuzluktan tüm bölge ülkeleri etkilenecektir. Her ikisi de dostumuz Sudan ve Etiyopya arasındaki El-Faşaga Bölgesi'nde yaşanan gerginlik de gündemimizde yer aldı. Bu meseleyi geçtiğimiz hafta Ankara'da misafir ettiğim Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın El-Burhan'la da görüşmüştük. İhtilafın iki ülke arasında diyalog ve iyi komşuluk ilişkisi çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını gönülden temenni ettiğimi kendilerine de ifade ettim. Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız" diye konuştu.'FETÖ OKULLARININ TAMAMI TÜRKİYE MAARİF VAKFI'NA DEVREDİLDİ'Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfı'na devredildiği bilgisini de sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Başbakan'a bu terör örgütüyle mücadelemize verdiği destek dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.ABİY AHMED: TÜRKİYE KÜRESEL İLİŞKİLERE ŞEKİL VEREN BİR ÜLKE

Konuk Başbakan Abiy Ahmed ise Etiyopya'nın Türkiye ile dostluğunu ve ortaklığını son derece önemsediğini belirterek, "Türkiye stratejik konumu ve aynı zamanda Avrupa ve Asya arasında bir köprü olması nedeniyle uluslararası anlamda etkili ve aynı zamanda küresel ilişkilere şekil veren bir ülke. Tarihi boyunca da böyle olmuş bir ülke bugün modern Türkiye bir model teşkil ediyor. Milli kalkınma için bir örnek teşkil ediyor. Bütün bunlar kendi halkının çıkarları ile tanımlanıyor. Bu nedenle başarılı olan bir ülke" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç