Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve...

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grubunda konuştu.

12.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

TBMM Grup Toplantısı

ve AK Parti Genel Başkanı 'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grubunda konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve...
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