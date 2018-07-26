Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün dünyada en faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim. Bu defa yeni gelişmeler ışığında, bunları da kendilerine vereceğim. Zira, 15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan bu terör örgütü yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir, bunu hatırlatacağım."