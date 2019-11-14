Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün ABD'deki varlığının sona ermesini talep ettik"
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün ABD'deki varlığının sona ermesini talep ettik" - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün ABD'deki varlığının sona ermesini talep ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün ABD'deki varlığının sona ermesini talep ettik" "İlişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız" "DEAŞ'e karşı ortak mücadelemizin önemine değindik" "Ülkemizde şuan 2200 DEAŞ'lı tutuklu" "Suriye krizine kalıcı çözüm bulabilmek için ABD ile anlaşmamıza...

14.11.2019 01:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 01:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün ABD'deki varlığının sona ermesini talep ettik"

"İlişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız"

"DEAŞ'e karşı ortak mücadelemizin önemine değindik"

"Ülkemizde şuan 2200 DEAŞ'lı tutuklu"

" krizine kalıcı çözüm bulabilmek için ABD ile anlaşmamıza bağlıyız"

"Temsilciler meclisinde alınan kararlar milletimizi inciltmiştir"

"Karar vericiler siyasiler değil, tarihçiler olmalıdır"

"Türkiye ile ABD DEAŞ'ı bitirmek için birlikte çalışabilir"

"Türkiye DEAŞ ile mücadele eden tek NATO ülkesidir"

"Suriye'deki çatışmalardan en çok bizler etkilendik"

"Barış Pınarı harekatıyla güvenli bölge haline getirilen yerlere dönüşler başladı"

"FETÖ parlementomuzu bombalayan bir terör örgütüdür"

"İstediğimiz şartlar sağlanırsa Patriot alabiliriz"

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün ABD'deki varlığının sona ermesini talep ettik"
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
Son Dakika Güncel Haberleri
01:26 Trump'tan "azil soruşturması" değerlendirmesi
01:20 Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız
01:15 Trump: "Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik" - WASHINGTON
01:09 Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitimde elde edilen başarılar, sürdürülebilir kalkınmanın önünü...
01:13 Vali Erin: "(Mühimmat deposunda patlamalar) 17 yaralı var"
01:20 Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
23:12 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
22:59 Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
22:08 Son dakika: Erdoğan'la görüşme yapan Trump: 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması konusunda mutabık kaldık
23:12 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı