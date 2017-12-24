Erdoğan Sudan'da Açıkladı: FETÖ'nün Afrika'da Kökü Kazınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Sudan'a gitti. Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından mevkiidaşı Ömer El-Beşir ile baş başa görüştü. Görüşmenin ardından iki cumhurbaşkanı Sudan'da ortak basın toplantısı düzenledi.

STRATEJİK KONSEY ANLAŞMASI İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bugün bir adım attık. Türkiye Sudan arasında bir stratejik konsey anlaşmasının imzalanmış olması büyük bir önem arz ediyor. Bundan sonraki süreçte bakanlarımız kendi aralarında çalışmalarını yaparken her yıl bir ülkede yapılan çalışmalar değerlendirilecek. Bu çok önemli bir stratejik anlaşma." ifadelerini kullandı.

"SUDAN FETÖ'YE TEDBİR ALDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ ile mücadelemizi her alanda kararlılıkla yürütüyoruz. 'Eğitim, hayır, diyalog, hoşgörü' gibi kavramların arkasına saklanan bu hain yapının gerçek yüzü artık ifşa olmuştur. Sudan gibi diğer dost ülkeler de FETÖ'ye karşı gerekli tedbirleri almaya başlamıştır. Örgütün tüm Afrika kıtasında kökünün kazınacağına inanıyorum."