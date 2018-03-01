Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fetö ile Mücadelede Senegal ile Yaptığımız İş Birliğini Kararlılıkla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ ile mücadelede Senegal ile yaptığımız iş birliğini kararlılıkla sürdüreceğiz. Senegal'deki FETÖ bağlantılı okulların kapatılması çok çok önemlidir. Maarif Vakfımız tarafından Senegal'de kurulan ve kurulmakta olan okullarda vatanını seven, ülkesi ve ailesi için çalışan nesiller yetiştireceğiz."