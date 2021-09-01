Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hülya Keklik - Derya YetimANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz hain darbe girişiminde sergilediğimiz dayanışma aramızdaki kardeşlik hislerini bize bir kez daha gösterdi.

Hülya Keklik - Derya Yetim

ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz hain darbe girişiminde sergilediğimiz dayanışma aramızdaki kardeşlik hislerini bize bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderler biri Sayın Vucic oldu. Değerli dostum Vucic'in ülkemiz için kritik bir zamanda sergilediği bu cesur duruşu asla unutamayız. İşbirliği içinde çalışarak FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun açılış törenine video mesajla katıldı. Yeni Pazar Başkonsolosluğunun Türkiye Sırbistan ilişkilerinin daha da gelişmesine katkıda bulunacağını kaydeden Erdoğan, "Başkonsolosluğumuz sadece vatandaşlarımızın değil, siz Sancaklı kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır. Sancaklı kardeşlerimizi Türkiye ile Sırbistan arasında bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Aramızdaki güçlü gönül bağının, ikili ilişkilerimiz üzerindeki olumlu etkilerini hep birlikte müşahede ediyoruz. Başkonsolosluğumuz gerçekleştireceği faaliyetlerle bu bağın daha da pekiştirilmesini sağlayacaktı" dedi.

Sırbistan ile işbirliğinin kazan kazan temelinde her alanda günden güne geliştiğine dikkat çeken Erdoğan, "İş adamlarımız Sırbistan'ın her bölgesinde istihdam oluşturan ülkeye katma değer sağlayan yatırımları hayata geçiriyor. Sancak'ın alt yapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda tüm hızıyla sürüyor. Yenipazar Tutin yolu inşallah önümüzdeki yıl hizmete girecek. Belgrad Saraybosna otoyolu ve hayata geçirilecek diğer ulaştırma projeleri Sancak'ın bölgeyle bütünleşmesini sağlayacak. Biz müteşebbislerimizi Sırbistan ve Sancak bölgesinde yatırım yapmaları konusunda teşvik etmeye devam edeceğiz. TİKA'mız da kalkınma projeleri gerçekleştiriyor" diye konuştu.

Sırbistan'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminde sergilediği dayanışma ile iki ülke arasındaki kardeşlik hislerini bir kez daha gösterdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderler biri Sayın Vucic oldu. Değerli dostum Vucic'in ülkemiz için kritik bir zamanda sergilediği bu cesur duruşu asla unutamayız. İşbirliği içinde çalışarak FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız. Balkan Coğrafyasındaki Sırp, Hırvat, Arnavut, Boşnak ve diğer tüm kesimleri, asırlarca birlikte yaşadığımız gelecekte de işbirliği içinde olacağımız dostlarımız olarak görüyoruz. Balkan halkalarının dostluk, dayanışma ve işbirliği ruhuyla hareket ettikleri takdirde müreffeh bir geleceğin onları beklediğine inanıyoruz."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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