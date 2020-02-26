Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her sözde ve yaptığı her davranışta 'arkadaşlar' dediği teröristlerin arkalarında duran bir kişi, bu ülkenin ancak hasmı olabilir.
26.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her sözde ve yaptığı her davranışta 'arkadaşlar' dediği teröristlerin arkalarında duran bir kişi, bu ülkenin ancak hasmı olabilir."
Kaynak: AA