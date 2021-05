Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cülerden birini de yakaladık, yakında ismini açıklayacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gara operasyonunda emri veren PKK'lı Nurettin Sofi'nin öldürüldüğünü, hedeflerinin ise Kandil'i çökertmek olduğunu belirterek, "Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Şu Nurettin Sofi olayı biraz şöyle bir kenara geçsin, ondan sonra da FETÖ'den kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda onun açıklamasını da inşallah yapacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerin sorularını cevapladı. Koranavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin dünyadaki aşı uygulamasında en önde gelen ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, "Şu an itibariyle bizim rakam olarak sizlere onu da çok açık elimdeki belgeyle vereyim. 11,5 milyonu ikinci doz olmak üzere toplamda 26,5 milyon aşılama yaptık. Şimdi 26,5 milyon aşılama tabi önemli bir rakam. Zaten 18 yaş altıyla ilgili bir aşılama olayı şu anda söz konusu değil, ama oraya kadar olan bölümde değerlendirmeleri Sağlık Bakanlığımız yapmış vaziyette" ifadelerini kullandı.

'SOSYAL MEDYANIN SADECE SAHTEKARLIĞI'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlama dönemlerinde 'Turistlere serbest, vatandaşa yasak' anlayışına ilişkin, "Bunların hepsi sadece iktidarı biz nereden çökertiriz, iktidarı biz nereden zayıf düşürürüz? Şimdi bu sabah bir televizyon kanalında baktım ki bir açılış yapılıyor bir yerde, 'turizm çöktü' diyor bu yeni siyasete giren şahıs. ya biz göreve geldiğimizde 12 milyon dolar gibi turizm geliri vardı, ama biz bu rakamı 35 milyar dolara kadar çıkarttık. Ama şu anda bir koronavirüs döneminden geçiyoruz ve turist vesaire bunlar zaten gelemiyor, gelenler öyle veya böyle bazı riskleri göze alarak geliyor. O riskleri göze alarak gelenlere de biz diyeceğiz ki, sen riskleri her ne kadar göze alarak geldiysen de sokaklarda dolaşamazsın arkadaş. ya gelmiş zaten, yani ona biz niçin kapıyı kapatalım? Yani oradan 3-5 dolar veya avro girecekse ülkemize, bırak girsin" diye konuştu.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bir heyetler Rusya'ya gittiğini kaydeden Erdoğan, "Öbür tarafta işte biz İngiltere'yle görüşmeler yapıyoruz, Almanya'ya görüşmeler yapıyoruz; niçin? Buralardan bir an önce turistler gelsin diye. Ama kalkıp da turiste açık, öbür tarafta yerliye kapalı, böyle bir şeyin propagandasını yapmak bu sosyal medyanın sadece sahtekarlığı ve sosyal medyanın ülkemizi içeriden vurmasına yönelik kampanyasından başka bir şey değildir" diye konuştu.'5 BİNE İNDİĞİMİZ ANDAN İTİBAREN ÇOK DAHA RAHATLAYACAĞIZ'Erdoğan, tam kapanmayla ciddi manada bir düşüş olduğunu vurgulayarak, "Yani şu anda eğer 10 binlere filan indiysek, bu o almış olduğumuz nitekim Kabine toplantısındaki kararların neticesidir. Eğer onları almamış olsaydık, yani mesela kısmi kapanmayla tam kapanma arasında bu farkı çok açık, net gördük. Şimdi hedef, her şeyden önce 5 bine inmek, yani 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız. Yani burada vaka sayısı 5 bine indiğinde ve tabi bununla beraber vefat sayısı da ciddi manada ne yapmış olacak, azalmış olacak. Şimdi hedefimiz bunu başarabilmek, bunu başarmak için de işte her türlü tedbiri alıyoruz" ifadesini kullandı.'NETANYAHU HİÇBİR ZAMAN BİZİM DOSTUMUZ OLMAMIŞTIR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası kamuoyunun İsrail'in Filistin'de uyguladığı son saldırılara sessiz kaldığı yönündeki değerlendirmelere şöyle cevap verdi: "Her şeyden önce olayı uluslararası bazda değerlendirmeyelim. Maalesef ülkemizde de aynı kafada olan, aynı yanlışı ortaya koyan siyasi liderler var. İşte şu anda muhalefetin bir kanadı örneğin beni Netanyahu ile adeta aynı çizgide olduğumu söyleyecek kadar grup toplantısında bir açıklama yapıyor. Filistin dendiği zaman, benim ciğerlerim adeta sese gelir ve O, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Ben ise, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 47'den bugüne bu terör devleti İsrail'in Filistin'i nasıl topraklarını işgal edip 47'den itibaren bugünlere geldiğini Genel Kurul'da haritayla göstermişimdir. Şimdi utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. Bir kadın olması hasebiyle daha ileri gidecek değilim, ama ben bugüne kadar Netanyahu'yla bir araya gelmiş dahi değilim. Ben Şaron'la bir araya geldim. Bunlar eninde-sonunda nereye varırlar? Ha bunlar Esed'in yanında yer alırlar, bunlar Filistin'e karşı düşman olanların yanlarında yer alırlar. Bunlar ne derlerse desinler, Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır ve biz de Netanyahu'ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadele neyse, bundan sonra da aynı mücadeleyi vererek yolumuza devam edeceğiz."'YAKINDA PETROL, DOĞAL GAZ MÜJDESİ ALIRSANIZ ŞAŞIRMAYIN'Muhalefetin şu anda iktidarda olması halinde Doğu Akdeniz'de hallerinin harap olacağını belirten Erdoğan, "Biz Kıbrıs'ın çevresindeki bütün o haklarımız noktasında hiçbir şeyi hak edinemezdik. Bunlar bir tane sismik araştırma gemisi alamadılar, bir tane sondaj gemisi alamadılar. Ama biz sondaj gemilerini aldık, sismik araştırma gemilerini aldık, şu anda bizim 5 tane bu şekilde gemimiz var ve kimseye muhtaç değiliz. Bizden önce Türkiye'nin böyle bir imkanı yoktu, ama şimdi bu imkanlarımız var ve bunların maliyetleri çok çok büyük, ama biz bunları öyle bir zamanlamasını güzel yaptık ki bu zamanlamayla beraber de bu gemileri ülkemize kazandırdık. Şimdi de inşallah güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber de yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haber ini alırsanız şaşmayın. Bunları zaten aldığımız andan itibaren dünyanın Türkiye'ye bakışı çok daha farklı olacak. Bu bakımdan şu anda dünya bizi kıskanıyor, kıskanmakta da haklılar. Varsın kıskansınlar" dedi.'MESAJIMIZ SADECE ADAYI DEĞİL TÜM DÜNYAYI İLGİLENDİRİYOR'20 Temmuz'da kendisinin Kıbrıs'ta olacağını belirten Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları tüm dünyaya inşallah oradan vereceğim ve onun için Kuzey Kıbrıs'ta olacağım. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta bizim bulunmamız, Kuzey Kıbrıs'tan bizim vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor ve eğer siz bu kararlılığınızı göstermezseniz, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız, kimse sizi adam yerine koymaz. Bakın birçok adımlar attık biz adada ve bu adımları geliştirerek hala atıyoruz" diye konuştu.'FETÖ TAKIMINDAN DA ÖNEMLİ BİR İSMİ AÇIKLAYACAĞIZ'Gara operasyonunda emri veren PKK'lı Nurettin Sofi denilen katili öldürdüklerini söyleyen Erdoğan, "Ama biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük ve bunlar hala devam ediyor, edecek. Hedefimiz şu anda Kandil, Kandil'i de çökertmemiz lazım. Yani biz Cudi'de, Besler derelerde, bütün buralarda terörle mücadelemizi bugün eğer askerimizle, Emniyet Teşkilatımızla beraber yürütüyorsak, Jandarmamızla beraber yürütüyorsak, demek ki ülkemizin yönetiminde bir farklı dönem şu anda yaşanıyor. Yani öyle rastgele bir yönetim yok. Ne yaptığını bilen, attığı adımı gayet iyi bir şekilde bilen ve bununla birlikte de hedefim benim şu ve bu hedefi de şu kadar zaman içerisinde gerçekleştireceğim, bu planlamayla yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var ve bunu da başarılı bir şekilde şu anda sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Şu Nurettin Sofi olayı biraz şöyle bir kenara geçsin, ondan sonra da FETÖ'den kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda onun açıklamasını da inşallah yapacağız" ifadelerini kullandı.'HAYVAN HAKLARI YASASINDA YAKINDA NETİCE ALACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Adalar ilçesinde 900'ü aşkın atın telef edilmeyle karşı karşıya geldiğini belirterek, "900'ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Günlerce televizyonlarda bu atlar nerede sorusunun cevabı arandı, bu cevap bulunamadı. Şimdi bunun cevabını kim vermeli? İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanının vermesi lazım veya Adalar İlçe Belediyesi vermesi lazım. Nerede bu atlar? Bunların hastalık üretmesi söz konusu olabilir, bununla ilgili de bir cevap yok" dedi.Erdoğan ayrıca, hayvan haklarıyla ilgili kanun çalışmalarında da sona geldiklerini belirterek, "Bu konuyu Genel Başkan Yardımcım Özlem Hanım ve Tekirdağ Milletvekilim ki bu işin Komisyon Başkanıdır, Mustafa Yel, onlar yakından takip ediyorlar ve kısa zaman içerisinde inşallah neticeye varacağız ve adımı da atacağız" diye konuştu.'SİYASİ BİR KARAR ALDILAR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin "Güz döneminde üniversitelerimize kavuşabilecek miyiz?" sorusuna, "Bütün mesele aşı konusunu hele hele yerli milli aşımızı inşallah yetiştirebilirsek o zaman zaten bizim herhangi bir endişemiz de olmayacak. Çünkü üniversite öğrencilerimize diyoruz ki, aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra da zaten yol açık" diyerek cevap verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce gerek UEFA, gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar. Siyasi bir karar diyorum, çünkü 1-2 yıl öncesinden özellikle Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de oynanacağına dair kararı bildirmişlerdi. Tabii ne zaman ki İngiliz Liginden iki takım bu noktada finali oynama hakkını kazanınca birden ibre değişti. Hatta önce İngiltere, Sayın Başbakan'a da pek bu arada ulaşamadık, bu işte çok baskı yaptı. Tabii biz de UEFA'ya bu konuda gerekli baskıları gerek oradaki arkadaşımız vasıtasıyla, gerekse İngiltere'deki bakanlar aracılığıyla yaptıysak da sonunda işte bize 2023 Şampiyonlar Ligi'ni verme taahhüdünde bulundular ve Portekiz'e bu seneki Şampiyonlar Ligini kaydırdılar" dedi.'KANUNLARLA YÖNETİLEN BİR TÜRKİYE HALİNE GELDİK'Cumhur İttifakı olarak yeni anayasa üzerinde bir çalışmaları olduğunu söyleyen Erdoğan, "Tabi son zamanlarda maalesef muhalefet, 'biz böyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz' gibi laflar etmeye başladılar. Zaten bu zihniyet geçmişten bu zamana hiçbir zaman ihtiyaç duymadı ki. Hiçbir zaman ihtiyaç duymadığı için de bu ülke sağlıklı bir anayasa ile yönetilemedi. ve ne oldu? Kanunlarla yönetilen bir Türkiye haline geldik, şu anda da durum aynı. Yine kanunla yönetilen bir ülke konumundayız. Öyle de olsa, böyle de olsa biz önce üzerimize düşeni bir yapalım. Biz üzerimize düşeni yaptıktan sonra netice alırız veya almayız, ama hiç olmazsa yaptık deriz ve elimizde de bu anayasa metni inşallah olur" ifadelerini kullandı.DİYARBAKIR'DA GEZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılan gençlerden birinin daveti üzerine tüm gençlerle programının imkan vermesi halinde Diyarbakır'da bir gezi düzenleyebileceklerini söyledi. Erdoğan, program sırasında Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu arayarak gençleri Diyarbakır'da ağırlama talimatı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç