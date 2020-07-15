Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellikle hedef alması rastgele bir tercih...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de düzenlenen törende konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında TBMM'de düzenlenen törende konuştu.
15.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de düzenlenen törende konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında TBMM'de düzenlenen törende konuştu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi ülkemize saldıran FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellikle hedef alması rastgele bir tercih değildir"
Kaynak: AA