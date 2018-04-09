Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö) Bu Örgütün Kökünü Kazımak Devlet Başkanları Olarak Boynumuzun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö) Bu Örgütün Kökünü Kazımak Devlet Başkanları Olarak Boynumuzun...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbas¸kanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbas¸kanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırgızistan için de çok büyük tehdit oluşturan bu örgütün kökünü kazımak devlet başkanları olarak boynumuzun borcudur."

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et