Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö) Bu Örgütün Kökünü Kazımak Devlet Başkanları Olarak Boynumuzun...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbas¸kanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırgızistan için de çok büyük tehdit oluşturan bu örgütün kökünü kazımak devlet başkanları olarak boynumuzun borcudur."